/630180/تعرف-علي-موعد-إنطلاق-نهائي-دوري-الأبطال-قبل-آوانه-بالدوري-الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي وتشلسي غداً السبت في السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع الفريقين في الدور الخامس والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، علي ملعب الإتحاد، معقل فريق السيتي.

تشهد الساحة الكروية في الغد علي مباراة في الدور الخامس والثلاون من الدوري الإنجليزي الممتاز، علي نفس طريقة وطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنطلق المباراة غداص السبت في السادسة والنصف مساء، علي بي إن سبورت إتش دي وان براميم، بتعليق صوتي خليل البلوشي، ويشهد علي اللقاء ملعب الاتحاد. حجز الإنجليز طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بين مانشستر سيتي وتشلسي، علي حساب الإسباني ريال مدريد والفرنسي باريس سان جيرمان في دور النصف نهائي.

رياض محرز يقود السيتي

قاد الدولي الجزائري فريقة الإنجليزي مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا علي حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الإياب بين الفريقين، علي ملعب الاتحاد، معقل فريق السيتي.

حقق الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي الفوز في مبارتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علي حساب الفرنسي باريس سان جيرمان، بنتيجة أربع اهداف مقابل هدف مجموع نتيجتي اللقائين.

نتيجة مباراة تشلسي وريال مدريد

حجز الفريق اللندني مقعد في نهائي دوري أبطال اوروبا أمام مانشستر سيتي علي حساب ريال مدريد، في لقاء إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة هدفين دون رد، علي ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز بإنجلترا.

حقق الفريق الإنجليزي تشيلسي الفوز علي ريال مدريد بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، مجموع نتيجتي مبارتي الذهاب والإياب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف في لقاء الذهاب علي ملعب ألفريد دي ستيفانو، معقل فريق ريال مدريد، في حين انتهت مباراة الإياب بنتيجة هدفين دون رد، علي ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز.