دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب خالد بدوي خلال 120 يوم عمل برلماني

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رصد دوت الخليج جهودا خارقة يبذلها القيادي البارز في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالد بدوي، والذي أولى اهتماما فائقا لأبناء دائرته، كما أظهر نشاطا غير اعتياديا داخل أروقة مجلس النواب، بما يليق بقيادي برلماني يؤدي دورا نموذجيا لصالح الوطن والمواطن.

بدايات موفقة

14 يناير، أكد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نواب التنسيقية سيقدمون تجربة ديمقراطية تنال احترام وتقدير الشعب المصري.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية له: "أتوجه مع بدايات الفصل التشريعي الثاني بالشكر والتحية لأبناء الشعب المصري، متعهدا ببذل مزيد من الجهد والعطاء تحت القبة لتحقيق أحلام المواطنين في توفير حياة كريمة لهم وزيادة معدلات التنمية في كافة المناطق".

وأشار إلى أنه عقد عددا من اللقاءات مع نواب محافظة البحيرة منهم النائبين محمود سعد وأحمد حلمي الشيشيني، وتم تبادل الحديث عن أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف قرى ومدن محافظة البحيرة.

كما أشار إلى أنه سيتم تجهيز مقر خدمات من نواب التنسيقية في مركز أبوحمص وقريبا تجهيز مركز آخر في دمنهور بالتنسيق وتحت رعاية النائبة رشا فايز كليب، موجها الشكر لأهالي البحيرة على دعمهم المتواصل له.

وفيما يتعلق بمسقط رأسه محافظة الشرقية، أكد نائب التنسيقية أنه بالنسبة لأهالي الشرقية وخصوصا مركز الإبراهيمية وديرب نجم فتم التنسيق مع النواب طلعت السويدي وعبدالباقي تركيا والنائبة إيمان العجوز

وشدد على أن مركز الإبراهيمية من المراكز التي تحتاج إلى جهد كبير وتم إدراجه ضمن المراكز النموذجية في 2021 وهو ما سيساعد في استكمال كافة المشروعات من الخطة الاستثمارية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل للوقوف على المشاكل التي تواجه قرى الدائرة وذلك بالتنسيق مع عمد ومشايخ تلك القري، وعمل خارطة زيارات لرصد المشكلات على أرض الواقع، لافتا إلى أنه متواجد بمقره الانتخابي كل يوم جمعة على مدار الأسبوع.

3 فبراير تقدم عضو مجلس النواب الدكتور خالد بدوي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ببيان عاجل لوزير المالية بشأن تدني أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وقال "بدوي " في بيانه العاجل، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اكبر الداعمين للمعلمين ونادي بتحسين اوضاعهم خاصة اننا لدينا 1,4 مليون معلم يعانون من تدني الأجور ، لافتا الى ان وجود اساسي للأجر وأساسي الاستقطاع يمثل مشكلة كبيرة.

واضاف ان اساسي الأجر ثابت منذ30 يونيه 2015 بينما اساسي الاستقطاع حتي 30 يونيه 2020 ، مؤكدا ان المعلم اصبح بينهما لا يستطيع ان يجد لقمة العيش ولا يستطيع الانفاق علي اسرته متابعا : " حتي هيبة اعضاء هيئة التدريس يرثي لها ".

واضاف: كنت الاول علي دفعتي 4 سنوات وعملت معيد بالجامعة وحصلت علي راتب 2200 جنيه ومطلوب ان يكفيني ذلك المبلغ أن البس كويس وانتهي من الدكتوراة والماجستير خلال ١٠ سنوات مشيرا الي انه انفق من جيبه للحصول علي الماجستير والدكتوراة 160 ألف جنيها واجمالي ما اتقاضاه 5 آلاف جنيه بعد 13 عاما عضوا في هيئة التدريس وهذا امر غير عادل بالمرة.

وتساءل كيف تحاسبني علي اساسي 2015 باجمالي 264 جنيه وتستقطع معاش متغير 565 جنيه بعد 13 سنة خدمة، مشيرا الي ان احد اعضاء هيئة التدريس توفي بعد ويحصل اسرته علي معاش 850 حينها، وطالب النائب وزير المالية ،بضرورة العمل علي تحسين اجور اعضاء هيئة التدريس تنفيذا للتكليفات الرئاسية .

6 فبراير تقدّم النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بشأن الغرامة المُوقعة على نادي الشرقية الرياضي.

وقال النائب، في بيان:«استناداً إلى حكم المادة ١٣٤ من الدستور المصري؛ والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أرجوا الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بجلسة الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١، بشأن قرار مجلس ادارة الاتحاد الافريقي للهوكي بخصوص عدم سداد الغرامة الموقعة على نادي الشرقية الرياضي.«

وأضاف:«يترتب على القرار، بأن يكون نادي الشرقية مؤهل للمشاركة في بطولة افريقيا للأندية القادمة النسخة ٢٣ للسيدات والنسخة ٣٢ رجال، وفي حالة عدم سداد الغرامة المالية والبالغ قيمتها ٤٠٠٠ يورو لن يكون النادي مؤهل للمشاركة في بطولة الريقيا للنسخة ٢٤ سيدات والنسخة ٣٣ رجال.»

11 فبراير، قال الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لقاء نواب التنسيقية مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شهد مناقشة خطة المحافظة للعام الجديد وموازنتها، والتعرف على التحديات التى تخوضها المحافظة، واللقاء تمتع بأريحية فى طرح القضايا وتبادل المعلومات، موضحًا أن محافظ الشرقية أكد حرصه على تكرار مثل هذه اللقاءات من وقت لآخر، وأن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب فى تواصل مستمر معه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "نطمح من خلال مبادرة حياة كريمة في تحويل الريف المصري إلى شكل جديد ومتطور وعصرى، وقد تم تحديد مراكز معينة فى المرحلة الأولى والثانية من تطوير القرى والمراكز، وتم مناقشة تطوير الطرق وإنارتها وتطوير الترع".

وتابع: "ناقشنا بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في محافظة الشرقية، وتم التطرق إلى مشروعات وزارة الرى، وكنا نتحدث فى إطار خطة الموازنة للعام الحالى، وتطرق محافظ الشرقية إلى الخطة التنموية التى يتم إعدادها تواكب مع خطة الرئيس لتطوير القرى".

الأكاديمية الوطنية

2 مارس: قال الدكتور خالد بدوي، عضو التنسيقية خريج البرنامج الرئاسي، إنه يشعر بالفخر باعتباره أحد أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعد من أهم تجارب الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة أصرت علي نجاح الأكاديمية، وهو ما تم بتأسيس ذلك الصرح اكاديمي المحترم على مستوى كافة المجالات، لافتا إلى أن النظرة التقديرية للقيادة السياسية أن من سيتواجد على رأس تلك الأكاديمية سيكون على قدر المسئولية، وذلك ما تحقق بالفعل.

وأضاف: "خضنا تجارب عديدة داخل صرح كبير أنتمي إليه وأرى أن هناك روح داخل جدران الصرح الذي يديره الشباب"، ووجه النائب خالد بدوي، تساؤلا لرئيس الأكاديمية: ما هي الخطط التي تستهدفها الأكاديمية لشباب الجامعات حيث يسعي جميع الشباب الانضمام للاكاديمية؟، وتابع: "لدينا ٣ مليون شاب في الجامعات هل يتضمن القانون تعاون في هذا الشأن داخل الجامعات؟".

31 مارس، قال النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، إن نجاح تجربة دولة 30 يونيو في ملف سياسات الشباب هو الأمر الأكثر جذبًا لتجربة التمكين التي نعايشها الآن في مصر بعد عهود طويلة من الاصطدامات المتتالية بين الدولة والشباب إبان ثورة يوليو 52 وحتى حكم الإخوان المسلمين في 2012 .

واوضح في تصريحات صحفية ، إن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة على وجه الخصوص أمامها فرصة ذهبية في الفترة القادمة إذا استطاعت وضع رؤية جديدة لسياسات العمل الشبابي في مصر.

وأكد بدوي ، ان الوزارة اذا نجحت في استثمار طاقات الشباب المصري في كافة المجالات المختلفة (سياسية – ثقافية – اجتماعية – فنية – رياضية – تربوية – علاقات دولية) سيجعلنا نتنبأ بنتيجة حتمية لنجاح جيل كامل من شباب مصر، وهو الأمر الذي بالطبع يعني نجاح الدولة المصرية.

وأشار الي ان رؤيته في ذلك الشأن هي أن يكون الشباب المصري هو الدافع نحو التغيير للأفضل من خلال استثمار كافة الطاقات الإبداعية في كافة المجالات؛ على أن تتحدد باستراتيجية عامة تحقق من خلالها الدولة رؤيتها للتنمية، واستعادة مكانتها بين شعوب العالم”.

وتابع ؛" تنبثق من هذه الرؤية بعض المحاور العامة التي يجب أن يتوافر الطموح والإرادة لتحقيقها خلال 5 سنوات على الأكثر في إطار استراتيجية الدولة المصرية للشباب المصري.

واشار الي ان المحور الاول هو وضع تعريف مناسب للشباب وتحديد السن الأنسب حيث هناك اختلاف قائم حول الإطار العمري لمرحلة الشباب؛ وإلى الآن لا يوجد ثابت واحد لسن الشباب في مصر؛ حيث يُسمح لمن هو في سن 18 المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية؛ ويستطيع الإدلاء بصوته في أي عملية انتخابية أو استفتاء دستوري؛ لكنه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس النواب التي تتطلب وصول السن إلى 25 عامًا عند فتح باب الترشح؛ وتنتهي صفة الشباب في الترشح على قوائم الانتخابات البرلمانية عند سن 35 عامًا عند فتح باب الترشح.

واوضح ان الكتلة الصلبة التي تتخطى 20 مليون مواطن في عمر الشباب المصري حتى سن 29 عامًا؛ حيث إنّ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 – 29 سنة) يبلغ 20,6 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكور، 48.5% إناث)، وذلك طبقًا لتقديرات السكان عــام 2020.

واستطرد :" ويصل عـــدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالي 3 ملايين طالب (51.1% ذكـور، 48.9% إناث)، منهم 147.616 ألف طالـب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســط حكـوميــة/ خاصـــة (47.4% ذكور، 52.61% إناث). (المصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) (أغسطس 2020).

6 إبريل، استعرض التحديات التي واجهت النواب خلال مشوارهم قبل الوصول إلي مقعد البرلمان، مؤكدا أن الهدف من ذلك توجيه رسالة للشباب بأنه مهما كانت الصعوبات سيتحقق الحلم.

جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة في ملتقي شباب العمراوي الإسكندرية، الذي ترأسه الدكتور خالد بدوي، نظرًا لارتباط رئيس اللجنة بمهمة عمل برلمانية.

وقال النانب خالد بدوي الذي أدار الملتقي، إن الهدف من الملتقي هو معرفة أحلام الشباب وتطلعاتهم ، في ظل التمكين الكبير الذي يشهده شباب مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح بدوي خلال كلمته، أن ما شهده العالم من إبهار كبير بموكب المومميات الملكية، يدل أننا شعب له حضارة كبيرة، ولدينا رئيس عظيم يقدر حضارة الأجداد في الماضي ويقدر ويعظم دور الشباب في الحاضر والمستقبل.

وتابع: لدينا رئيس نقل مصر من شبة دولة إلي دولة تعيد حضارتها.

وتحدث النائب خالد بدوي، عن التحديات التي واجهت رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، مؤكدا أنه كان رئيسا لبرلمان شباب مصر، وصمم علي حلمه وأصبح رئيسا للجنة الشباب.

12 إبريل، قال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معظم رؤساء مجالس الإدارة، يتم انتخابهم بنظام الجمعية العمومية للعائلات، لافتا إلى أنه رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، ولا يستطيع أن يقدم خدمات لأعضاء المركز بسبب قلة الإمكانيات، وعدم وجود قدرة لبعض الموظفين على مواكبة التكنولوجيا قائلا: "هناك حلقة مفقودة".

المواطن أولا

6 مايو، قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تم الموافقة على نقل محرقة نفايات كفور نجم بوحدة كفور نجم الصحية.

جاء ذلك خلال بوست نشره على صفحته الشخصية فيس بوك، حيث اكد فيه النائب خالد بدوي حصوله على دَعم من السيد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتمت الموافقة على نقل "محرقة نفايات كفور نجم" بوحدة كفور نجم الصحية على نفقة مديرية الصحة بالشرقية؛ وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لنقلها خلال أيام قليلة.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” كان هذا تلبيةً لطبات أهالي قرى كفور نجم وتوابعها والخضارية وكفر أبو الديب وتوابعها؛ ورَغبة حقيقية في إنهاء أزمة كبيرة عانى منها المواطنين خلال سنوات سابقة”.

وأكمل:” ولا زلت أُؤكد على رغبتي في العمل والعمل وفقط؛ تاركاً خلفي ما يُثار وما يُقال؛ ورغبةً في وجه الله تعالى.