/630183/الإسماعيلي-يصل-إلي-حل-في-أزمة-إبراهيم-حسن-مع-نادي-النجوم

شكل الإسماعيلى لجنة مكونة من النائب أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان وعلى أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان المشرف على قطاع الكرة لإنهاء هذه الأزمة والتواصل مع محمد الطويلة رئيس نادى النجوم.

وحرص مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على مخاطبة نادى النجوم لتقسيط غرامة الـ20 مليون جنيه على أربعة أقساط لتسديدها قبل تفعيل عقوبة اتحاد الكرة بالخصم من نقاط الدراويش فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن.

قرار لجنة الإستئناف باتحاد الكرة

وفي وقت سابق أصدرت لجنة الإستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي فى حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال شهر من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

ومن الجدير بالذكر أن مجدى المتناوى، المستشار القانونى لنادى النجوم، قد أرسل خطاباً لاتحاد الكرة يطالب خلاله بخصم ثلاث نقاط جديدة من الإسماعيلى فى أزمة اللاعب ابراهيم حسن، ونص خطاب النجوم للجبلاية على التالى :"

خطاب نادي النجوم

1_بالاشارة الى الى حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )رقم 2019/6189/6187/A الصادر في 21 فبراير 2020 لصالح نادي النجوم وحكم المحكمة الفدرالية السويسرية الصادر في 1 ديسمبر برفض دعوى البطالن المرفوعة من النادي اإلسماعيلي وقرار لجنة اإلنضباط الصادر بتاريخ 22 فبراير 2021 والخاص بخصم ثالث نقاط من النادي اإلسماعيلي حال عدم تنفيذ الحكم المشار اليو في تاريخ أخصاه 24 مارس 2021 والذي تم رفض طعن اإلسماعيلي عليو من قبل لجنة التظلمات وإعتباره قرار نهائي مستنفذ لكافة سبل الطعن عليو.

وحيث لم يقم النادي اإلسماعيلي بتنفيذ القرار بالإضافة الى نفاذ كافة سبل الطعن ، يتمسك نادي النجوم بنفاذ القرار ، أي خصم ثلاث نقاط من النادي الاسماعيلي وذلك نفاذا للمادة رقم 42 فقرة 3 التي تنص على "تكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وملزمة لكل األطراف المعنية وال يجوز الطعن عليها داخل اإلتحاد".

2 .كما يتمسك نادي النجوم بإستصدار قرار جديد بتشديد العقوبة ما لم يقم النادي الاسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )بموجب المادة 28 من الئحة اإلنضباط التي تنص على "يجوز للجنة في حالة ً تكرار المخالفة خالل ذات الموسم الرياضي تشديد العقوبة بالقدر الذي تراه مناسبا ، ولها أن توقع عقوبات إضافية ً وفقا لالئحة".

3 .يحتفظ نادي النجوم بكافة حقوقو القانونية لحكم لمحكمة الرياضية الدولية )CAS )بكل ما جاء بو ً متضمنا غرامات التأخير وكافة المصروفات كما نص عليها حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS)