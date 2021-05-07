دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة رشا فايز خلال 120 يوم عمل برلماني

/630185/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-رشا-فايز-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

نجحت النائبة رشا فايز كليب، في إحداث توازن حقيقي بين الأدوار المطلوبة منها داخل مجلس النواب، وخارج أروقة البرلمان، حيث برعت الكادر النسائي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تقديم قدر هائل من الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الانخراط في أدوار نيابية واعية، ومواصلة السعي لتطوير قدرات الشباب، وهو ماتضح من خلال رصد جهودها على مدار 120 يوما، منذ بداية أعمال البرلمان.

الأولويات العاجلة

12 ديسمبر، أكدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم عدد من الشباب المهموم بوطنه وقضاياه وسيعمل تشريعيًا ورقابيا من أجلها علي أرض الواقع.

وأكدت علي أنها تضع ملفات التعليم من أولوياتها تحت قبة برلمان 2021، وخاصة قطاع التعليم الفني والتعليم عن بعد الذي أصبح مسار رئيسي خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد أزمة كورونا بجابن قضايا الفلاح، ولفتتت إلي أنها ستضع في أولوياتها أيضا قضية العنف ضد المرأة ووضع رؤي وأفكار لتطوير التعليم علي المستوي التشريعي والرقابي.

15 ديسمبر، قالت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ليس لديها مقرات في محافظات الجمهورية، ومقرها الوحيد والرئيسي بالقاهرة، لكنها تمتلك تمثيل في أعضائها لكل محافظات الجمهورية.

ولفتت خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب ، إلى أن التنسيقية تسعى لضم شباب وكوادر مؤهلة، وتضم حاليًا 26 حزب سياسي فضلًا عن الشباب المستقلين داخل التنسيقية، وأضافت أن تنسيقية شباب الأحزاب لديها 41 عضوًا في غرفتي البرلمان سواء الشيوخ أو النواب، فضلًا عن 6 نواب للمحافظين.

24 مارس، شاركت اليوم النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في زيارة رسمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد اطلعنا خلال الزيارة على إنجازات الأكاديمية والبرامج التدريبية المختلفة ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة.

ودونت على صفحتها الرسمية: ما قمنا بتفقد مباني الأكاديمية الجديدة الجاري حاليًا الانتهاء من إعادة هيكلتها، رافقتنا في الجولة د. رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية حيث شرحت فلسفة عملية إعادة هيكلة المباني واطلعتهم على المراحل القادمة لاستكمال التطوير.

وأكدنا على أن الأكاديمية هي قبلة الشباب لما تقدمه من برامج تدريبية متطورة تلقى أصداء إيجابية وإجماع من كل من تدرب بها على جودة برامج الأكاديمية والفارق الذي تحدثه فى تطوير مهاراتهم، ونؤكد دائمًا علي كامل مساندتنا ودعمنا للدور الذى تقوم به في تنمية وتأهيل وتدريب الشباب قبل تقلد المناصب المختلفة.

قضايا الوطن

26 مارس، نشرت بيانا لتنسيقية شباب الأحزاب على صفحتها الرسمية، جاء فيه: تتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الاهتمام حالة المصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل.

وإذ تعرب التنسيقية عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، فإنها تؤكد أنها مستمرة في مراقبة الأداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن كافة الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاهة.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير.

وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث القطار.

4 إبريل قامت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب بجولة لمدارس إدارة أبوحمص التعليمية، استهلتها بمدرسة دسونس البلد، وكان في استقبالها السيد الدكتور عطية سرحان وكيل إدارة أبوحمص التعليمية، والأستاذ محمد طنطاوي عضو المتابعة بالإدارة التعليمية والدينامو الأستاذ علي حسن مدير المدرسة.

شملت الزيارة تفقد الفصول الدراسية، والمكتبة، وحجرات الأنشطة، وكذلك تفقد مجسم لخريطة مصر من إعداد معلمي الدراسات الإجتماعية بالمدرسة، وقامت كليب بمناقشة التلاميذ حول مفاهيم(الإنتماء، الهُوية المصرية)، وقد أبدا إعجابها الشديد بمدي وعي التلاميذ وإشارتهم لموكب المومياوات الملكية ومتابعتهم له.

وكذلك عقدت جِلسة حوارية مع هيئة التدريس بالمدرسة، ومناقشة إيجابيات وسلبيات النظام التعليمي الجديد، وكذلك مشكلات المعلم، ومايطمحون به من أعضاء مجلس النواب.

5 إبريل قامت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، بزيارة مدرسة البشبيشي.

شملت الزيارة تفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، ولقاء هام مع المعلمات اللاتي أبدين إعجابهن بالنظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال، وقد أكدوا علي أنه يعمل علي إكساب الأطفال في هذه المرحلة علي العديد من المهارات والقيم ويشتمل علي مبادئ لتعزيز الإنتماء لدي الأطفال.

وقد تم فحص بعض أعمال الأطفال اليدوية (جدار المشروعات) والتي يتضمنها النظام التعليمي الجديد CONNECT 2.0

10 إبريل حضرت النائبة رشاكليب مدربة الويندو(WENDO TRAINER) معسكر تحضيري في المركز الأوليمبي بالمعادي ل مدربات الويندو علي مستوي الجمهورية علي مدار يومي الجمعة والسبت 9، 10 أبريل 2021، وذلك للإعداد لخطة العمل الفترة القادمة في مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونظمته وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتعليم المدني " بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ ضمن مشروع " شباب ضد التحرش "

جهود خدمية

20 إبريل، بناءًا علي الطلب المقدم من النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لفضيلة السيد وزير الأوقاف لفرش مجموعة من المساجد، تم اليوم الثلاثاء 20 أبريل، الموافق 8 رمضان استلام فرش المساجد التالية؛مسجد عباد الرحمن بنجع أولاد عيسي بمجلس قرية بلقطر، مسجد السلام بمجلس قرية قافلة، مسجد النور بقرية الزيني بمجلس قرية بطورس، مسجد الهداية القبلي ببلقطر بمجلس قرية بلقطر الشرقية، ووجهت حينها عناية أهالينا بمراكز محافظة البحيرة، أن النائبة قد قدمت خطة لفرش مجموعة من مساجد المحافظة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

24 إبريل، شاركت النائبة رشا كليب في أولي فاعليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "رمضانيات التنسيقية " تحت عنوان حياة كريمة خطوة علي طريق العدالة الاجتماعية.

25 إبريل، قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال البث المباشر الذي أطلقته التنسيقية بعنوان "مبادرة حياة كريمة.. خطوة في طريق العدالة الاجتماعية" ضمن لقاءات رمضانيات التنسيقية، أن الريف المصري كان مصدر للشائعات والأفكار المغلوطة قبل ذلك، نتيجة التهميش الذي تعرض له في العصور السابقة، ولذلك فقد حان الوقت للاهتمام به عبر مبادرة حياة كريمة.

وأضافت النائبة أن مبادرة حياة كريمة جاءت ضمن توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفكرة المبادرة ووجه بسرعة دراستها وتنفيذها، الأمر الذي سوف يحسن من حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.