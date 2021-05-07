/630186/ذبح-زوجته-وأولاده-الـ6-في-الفيوم-كواليس-حادث-مؤلم

شهدت قرية الغرق في مركز اطسا في محافظة الفيوم واقعة مؤسفة، حيث أقدم صاحب مخبز على قتل زوجته وأبنائه الـ6 بأن ذبحهم وسلم نفسه للشرطة.

وتلقى مرفق إسعاف الفيوم إخطارا يفيد بوجود 7 جثث لسيدة و6 أطفال بأعمار متفاوته فى قرية الغرق التابعة لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم.

ذبحهم عقب صلاة الفجر

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثامين لمستشفى اطسا المركزى ، كما تم اخطار قوات أمن مركز شرطة إطسا بتفاصيل الواقعة.

كما تجرى قوات الأمن تحرياتها حول الواقعة ، حيث تبين ذبح زوج زوجته وأولاده الـ6 اليوم الجمعة عقب صلاة الفجر.

دائم الخلافات مع زوجته

وذكرت التحريات الأولية أن الأب هو من ذبح زوجته وأبناءهما، وتجرى الآن قوات الأمن فحص مسرح الجريمة بعد أن تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وأكد شهود عيان أن المتهم استقر بالقرية منذ سنوات واستأجر منزلا وعمل بمخبز سياحي، وكانت حالته المادية متيسرة، ويقيم بالمنزل مع زوجته وأبنائه الـ6 ، بينهم ولدان من زوجته السابقة، وخلال الفترة الأخيرة كان دائم الخلافات مع زوجته والعديد من جيرانه.

وفي فجر اليوم ذبح زوجته وأبناءه وتوجه بعدها للمخبز لشنق نفسه، وبعدما عقد العزم على ذلك وجهز حبل من أجل هذا الغرض وربطه بالسقف ، تراجع وسلم نفسه للشرطة وتم نقل الجثث لمستشفى اطسا المركزي.

وذكر الأهالي أن أبناء المتهم الـ6 ضحايا جريمته كان أكبرهم عمره 14 سنة والطفلة الصغري عمرها 8 أشهر.

تشريح الجثث

أمرت النيابة العامة، منذ قليل، بنقل جثامين ربة منزل وستة أطفال إلى مشرحة مستشفى إطسا، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت على المتهم لحين إجراء تحقيق معه.

بينهم توأم 8 أشهر

واستيقظ الأهالى على جريمة شنعاء، بذبح أم و6 أبناء بينهم توأم 8 أشهر على يد الأب، الذى قتلهم بآلة حادة سكين، ثم قام بإشعال النيران فى مخبزه، محاولا شنق نفسه لكنه اتصل بالشرطة وقام بتسليم نفسه.

بداية الواقعة بتلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا،، يفيد بلاغا من مركز شرطة أطسا، بالعثور على جثة سيدة و6 أطفال أعمارهم متفاوتة داخل مسكن بقرية الغرق البحرى، دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وتم فرض سياج أمنى، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة.

أسماء المجني عليهم

وتبين من التحريات الأولية، قيام صاحب مخبز فجر اليوم، بذبح زوجته وأبناءهما، لخلافات أسرية، ثم توجه إلى فرن عيش فينو، مستأجره من أحد اهالى القرية، وأشعل النيران بالفرن محاولا الانتحار، لكنه تراجع واتصل بالأجهزة الأمنية وسلم نفسه.

وتبين أن المجنى عليهم هم كل من " مها ع ع " زوجة المتهم والأبناء " أحمد " و "محمد" و" يوسف" و" ألاء" والتوأم " معتصم" و" بلال" 8 أشهر.