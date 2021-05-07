إنفوجراف.. التعليم العالى تستعد لختام العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسى، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهى مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات.





وشدد الوزير على ضرورة إعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، مع إعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. وأكد المجلس الأعلى للجامعات على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكترونى في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب، بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعى.

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