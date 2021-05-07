برلمانى يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2021

جدة - نرمين السيد - قدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، طلب إحاطة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول أزمة تكليف الأطباء لدفعة مارس 2021، بعد قرار الوزارة تكليف 50% من الأعداد المطلوبة فى تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ ونقل الدم، والرعاية، و50 % منهم فى باقى التخصصات.





وقال شلبى، فى طلبه، إن هذا القرار، تسبب فى استياء كافة أطباء دفعة مارس 2021، ويعبث بمستقبل ما يقرب من 10 آلاف طبيب، عانوا حتى ينالوا شهادة تخرجهم، ويطمحون لاختيار تخصصات مختلفة تتيح لهم حرية الإبداع والتألق، وتضامنت معهم نقابة الأطباء، وخاطبت وزارة الصحة، لتوضيح سلبيات هذه القرار على الجميع، رغم توضيحات الوزارة بمعاناتها من نقص فى هذه التخصصات، مضيفا:"لا يصح أن تتحمل دفعة مارس 2021، سداد عجز السنوات الماضية".

وانتقد شلبى، عدم توضيح وزارة الصحة لأية بيانات أو معلومات عن خطتها لنظام التكليف الجديد، وأماكن التدريب وعدم الإعلان عن احتياجات المستشفيات التابعة لها، فى التخصصات والمحافظات من الآن، كدليل للمساعدة فى اختيار المحافظة والتخصص، داعيا إلى إزالة الاثار السلبية للقرار الوزارى، ومناقشة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس.

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