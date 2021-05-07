إنفوجراف- حصاد مجلس الوزراء.. قرارات واجتماعات مهمة للحد من كورونا

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء،، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 7 مايو 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، حيث نص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وتكون مدة عضويتهم فى المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادى الجديد، لاستخدامها فى الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1.590 لسنة 1991، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالى المقبل، وذلك بما يسهم فى سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وربطها بالمشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

كما تضمنت القرارات أيضاً استعراض عدد من المتطلبات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية فى مدينة شرم الشيخ، والتى من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحى متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، وغيرها من المشروعات، فضلاً عن، غلق كل المحال والمولات التجارية والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساءً، اعتباراً من الخميس 6 مايو 2021 حتى الجمعة 21 مايو 2021،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفرى" للمنازل بعد هذا التوقيت، إضافة إلى حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات فى أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادى الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.

كما شملت القرارات أيضاً أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من الأربعاء 12 مايو 2021 وحتى الأحد 16 مايو 2021، على أن يكون هناك غلق كامل للحدائق والشواطئ العامة، فضلاً عن الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التى تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، فى حين أن التعامل مع صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط فى المساجد التى يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث استراتيجية الدولة فى ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ورئيس الشركة القابضة للغازات، ورئيس شركة إيجاس، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس قطاع موازنات الهيئات، ورئيس قطاع التمويل، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل توفير لقاحات "كورونا"، وموقف توريد القمح.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وعقب الاجتماع، عقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح بعض النقاط التى تم مناقشتها خلال الاجتماع، وإعلان عدد من القرارات التى اتخذتها اللجنة، إلى جانب اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولى أحد المكاتب الاستشارية الهندسية الدولية، لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، واستعادة الوجه الحضارى للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات حصر وخطط تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، بهدف تحويلها إلى مناطق آمنة ومُخططة، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القليوبية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تواصله مع المحافظين للاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبى، وكذلك عقد مؤتمر صحفى لإعلان عدد من القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، متحدثاً عن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع أزمة كورونا، بجانب استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية حول جهود الوزارة فى إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، والتعامل مع المخلفات التى يتم القائها فى تلك المجارى، حيث أكد على أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف خاصة التى تم تأهيلها وتبطينها.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع سفير الجمهورية التونسية لدى مصر، حيث أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون فى كل المجالات التى تخدم البلدين.