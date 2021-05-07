/630189/صلاح-يغيب-ومحرز-يحضر-أبناء-العرب-يسيطرون-علي-أوروبا

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدة علي مباراة تشلسي وريال مدريد، ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ووفقًا لموقع لليويفا، فإن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، حصد الجائزة، عقب إحراز هدفي فوز فريقه على باريس سان جيرمان، في لقاء الإياب والذي شهد علية ملعب الاتحاد معقل فريق مان سيتي الإنجليزي.

المرشحون معه علي الجائزة

نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، بعد أن سيطر على وسط الملعب أثناء فوز فريقه على ريال مدريد (2-0). روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، الذي حافظ على نظافة الشباك في فوز فريقه على باريس سان جيرمان بنتيجة (2-0). كاي هافيرتز، نجم تشيلسي، الذي بذل جهدًا هجوميًا كبيرًا في فوز فريقه على ريال مدريد (2-0).

أهداف رياض محرز في مباراة الإياب

سجل الهدف الأول في اللقاء رياض محرز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق اوليكساندر زينتشينكو أنهاها بتمريرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء بإتجاه كيفين دي بروين الذي سدد كرة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي باريس سان جيرمان وتهيأت أمام رياض محرز المنفرد تماما بالمرمى ليسددها بسهولة داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

تألق الجزائري رياض محرز في المباراة جعله يصل لتسجيل هدف ثاني في المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة، من خلال تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من الملعب من فيليب فودين لرياض محرز، المنفرد علي المرمي الفارغ ويسكنها الشباك، ويؤكد علي نتيجة المباراة لفريقة، لتنهي المباراة بنتيجة هدفين دون رد للسيتي.

هدف رياض محرز في لقاء الذهاب

سجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71 من عمر المباراة، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء، نفذها بمهارة من وسط حائط باريس وتسكن الشباك علي يمين نافاس، ليتقدم الفريق في النتيجة بعد تأخر الفريق في نتيجة المباراة، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لمانشستر سيتي علي باريس سان جيرمان.