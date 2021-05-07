/630190/منى-عبدالله-مشروع-تنمية-الأسرة-المصرية-يساعد-على-انتهاء-عصر-الزيادة-السكانية

أشادت النائبة مني عبدالله، عضو مجلس النواب، بحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اول بأول.

وأكدت عضو مجلس النواب، منى عبدالله، على أن الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" في الاساس هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عثر الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

منى عبدالله: الرئيس يولى اهتمام لمواجهة الزيادة السكانية

وأوضحت عضو مجلس النواب، منى عبدالله، خلال البيان الصادر لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الاصلاح الاقتصادي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن برنامج تنمية الأسرة المصرية يعتبر من البرنامج المبتكرة ، التي تركز فب الاساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي نفذ خلال الشهور الماضية ولاقي قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات.