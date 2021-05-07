السكة الحديد: وقف مؤقت لبعض القطارات بالوجهين القبلى والبحرى من 22 مايو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف مؤقت لبعض القطارات، وذلك فى إطار خطة الهيئة لنهو مشروعات تطوير نظم الإشارات بنهاية العام 2021 لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط.





وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحرى والقبلى التى تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمنى لتطوير نظم الإشارات وذلك اعتبارا من يوم 22 مايو2021 وهم 7 قطارات بالوجه البحرى: ١٢٠٤/١٣٣/١٢٠٢/١١٥٧/١١٥٦/١١٥٣/١١٥٢، و10 قطارات بالوجه القبلى وهم: ٧١١/٧٠٦/٧٧٧/٧٧٦/٨٣٢/١٠٠٥/١١٨٨/١١٨٧/١٦٧/١٦٦. وحرصا من الهيئة على الاستمرار فى تقديم خدماتها لجمهور الركاب وعدم التأثير عليها، قامت الهيئة بتعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحرى والقبلى وهم 7 قطارات بالوجه البحرى وهى: ١٠٠٨/٢٠٠٨/٩٣٦/٩٤٩/١٢٠٣/٣٥/٣٦، وعدد 5 قطارات بالوجه القبلى وهى ١٦٣/٨١/٧١٨/١٠٠٧ /٩٧٥، وكذلك امتداد مسير عدد 4 قطارات بالوجه القبلى وهى: ٩٧٤/٩٧٥/٧١٤/٧١٧، وقطارين بالوجه البحرى وهى ٨٠٩/٨١٠، وذلك حرصاً من الهيئة على توفير الراحة والسلامة والأمان لجمهور الركاب واستمرار تقديم خدماتها للجمهور.

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