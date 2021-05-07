شديد الحرارة والعظمى تصل 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد السبت شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارعلى السواحل الشمالية الشرقية، وأن يسود ليلا طقس معتدل على كل الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة "30% تقريبا".





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقيةـ وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 42 23 الإسكندرية 39 19 وادى النطرون 41 22 طنطا 41 21 شبين الكوم 42 22 دمنهور 40 21 بلطيم 41 20 مطروح 42 19 السلوم 42 19 سيوة 44 23 بورسعيد 30 19 دمياط 30 20 الزقازيق 41 21 المنصورة 41 21 الإسماعيلية 38 20 السويس 37 21 العريش 31 20 رفح 32 20 رأس سدر 36 23 نخل 36 17 نويبع 39 26 طابا 37 26 كاترين 32 18 الطور 34 25 شرم الشيخ 38 27 الغردقة 39 26 مرسى علم 40 27 الفيوم 42 23 بنى سويف 42 24 المنيا 42 24 أسيوط 43 25 سوهاج 43 25 قنا 43 26 الأقصر 43 27 أسوان 44 28 إدفو 44 27 أبوسمبل 43 27 الوادى الجديد 44 26 شلاتين 39 25 أبو رماد 37 26 حلايب 37 25

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