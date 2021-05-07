وزير النقل يعلن التشغيل التجريبى لكوبرى جرجا أعلى السكة الحديد بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبى لكوبرى جرجا أعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج، وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل حركة التنقلات شرق وغرب السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث الناتجة لعبور السيارات لمزلقان السكة الحديد، كما يبلغ طول الكوبرى 1.300 متر بالمداخل وعرض 2 حارة مرورية وبتكلفة 76 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 100 ٪.





وأكد وزير النقل، وفقا لبيان صحفى، أن المرحلة الأولى من كبارى المزلقانات تتضمن 16 كوبرى بالوجه البحرى والقبلى، ففى الوجه البحرى كبارى: (قويسنا والعصلوجى والصيرفى والمرازيق وأبو النمرس وأبو حمص) وبوجه قبلى كبارى (المديرية ببنى سويف وأبوتشت وأبو شوشة والمضيق والسيل وأبو قرقاص المراغة وجرجا والبلينا والرياح)، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببنى سويف وتم تشغيله تجريبيا فى أكتوبر 2020 أمام حركة المرور. وأشار الوزير، إلى أن هذه الكبارى ستساهم فى إلغاء التقاطعات السطحية مع مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية، مؤكدا أن كبارى المرحلة الأولى من كبارى المزلقانات بيتم تنفيذها وفقاً لمواصفات الجودة العالمية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، لتسهيل تنقل المواطنين، وأن الجميع يجب أن يتسابق لخدمة المواطنين، مشددا على استمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على محاور الربط مع هذه الكبارى بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

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