سلوى محمد على تكتب: صندوق دوت الخليج السيادي  من رحم مصر

/630192/سلوى-محمد-على-تكتب-صندوق-تحيا-مصر-السيادي -من رحم-مصر

خلف كل انتفاضة شعبية حقيقة نهضة تقوم على التغيير والتحسين مثلما يحدث الآن في مصر أم الدنيا فالتعمير والتشييد و البناء، بل وفي التغيير الذي شمل كل شبر في أرض مصر المحروسة وفي كل مناحي الحياة و العظيم أنه في كل الاتجاهات في ذات الوقت دون التحقق من توافر الإمكانيات، فقط بالإرادة والتوكل على الله في كل وقت و في كل حين.

عندما يكون لديك رئيس من طراز مختلف تكون النتائج مبهرة

لقد خلد طلعت حرب مؤسس بنك مصر بانشاؤه بنك مصر، الذي نقل الملكية للمصريين وأفرز تأسيس البنك على العديد من الشركات الاقتصادية بأنشطة مختلفة بأسهم من المصريين أنفسهم.

اتحدث هنا عن كيان تم استحداثه من سنوات بالتزامن مع ولاية السيد الرئيس وهو صندوق دوت الخليج، وأنا اتابع هذا الصندوق منذ بداياته وهو يعمل في كل الاتجاهات و يقوم بالعديد من الأدوار.

ملاذًا للمصريين

اقتراحي أن يتم بلورة هذا الصندوق ليصبح ملاذا للمصريين وان تكون المساهمات فيه مساهمات اقتصادية و ليست تبرعات أي أن يكون له جدوي اقتصادية للمنتفعين به و يقوم بالصرف علي مشروعات كبيرة ذات نفع للمساهمين فيه، وأن تكون نسبة الربحية مختلفة وراجعة إلى جدوى ونتائج المحققة من المشروع الذي تم المساهمة عليه، و بدلا من أن يكون تبرعات من آن لآخر.

نهضة شاملة

أحلم بأن يكون بمثابة صندوق دوت الخليج السيادي والحقيقي في إدارة كل الموارد والمشروعات الكبيرة التي تحتاج إلي الاستثمار والتنمية وتحتاج إلى نهضة شاملة مثل اغلب شركات القطاع العام.

لأن مبادرتي (احنا أولي ....احنا قدها) من أحد سماتها أننا نقدر كمصريين علي انجاز أى مشروع خدمي أو أي كيان طبي تعاوني من خلال مساهماتنا والتركيز علي سيدات الأعمال و رجالها في الإنجاز وفقا لكل مدينة أو منطقة.

مجرد فكرة وودت اقترحها علي مؤسس تغيير مصر الحديثة للأفضل علي من اقتحم كل الملفات الشائكة بلا هوادة، على من لا يخاف لومة لائم في الحق علي من يحارب بحنكة مقاتل، ويطبطب بقلب المسئول و يحزم بعقل الاصول علي سيسي مصر الذي تمناها ان تكون اد الدنيا، فأصبحت مصر كل الدنيا.

سلوي محمد علي

مصر للبترول

عضو مؤسس مبادرة فكرتك ثروتك...حقق حلمك

سفيرة مؤسسة بهية للتشخيص المبكر للأورام.

مؤسس مبادرة احنا أولي ....احنا قدها