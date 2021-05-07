/630191/تعرف-علي-غيابات-الأهلي-أمام-الزمالك-بمباراة-القمة-الثانية-بالدوري

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك القادمة في العشر من مايو الجاري الموافق الأثنين المقبل، ويدخل الأهلي اللقاء وهو يفتقد العديد من لاعبي الفريق داخل صفوفة في لقاء القمة بالجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

يفتقد الأهلي خدمات الدولي النيجيري لاعب خط وسط القبعة الحمراء في لقاء القمة أمام الزمالك، الأثنين المقبل، وجاء غيابة بسبب الإصابة، ويفقتقر المارد الاحمر أيضاً إلي حمدي فتحي في المباراة لاعب وسط الملعب، بسبب الإصابة في زراعة والتي تعرض لها في مباريات المنتخب بتصفيات أمم أفريقيا.

ويغيب أيضاً عن صفوف الفريق الدولي التونسي علي معلول لاعب الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية والتي قد تعرض لها في مباراة الفريق مع بايرن ميونخ الألماني، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للندية بقطر.

حاول الجهاز الطبي بالفريق الأول بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة في تحضير وسرعة جاهزية الثلاثي لمباراة الزمالك في قمة الدوري الثانية، في الجولة الحادية والعشرون من الدوري، ةلكن جاءت كل محاولات الجهاز الطبي بالفشل، ويؤكد غياب الثلاثي عن صفوف الفريق أمام القلعة البيضاء.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

حقق الأهلي الفوز علي الاتحاد السكندري امس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع العشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد الإسكندرية.

أحرز هدف الأهلى الأول في الدقيقة الـ 49 عن طريق ضربة جزاء بأقدام المغربي بدر بانون ، ليحقق التقدم للمارد الأحمر ،ويعزز محمد مجدى أفشة النتيجة ويحرز الهدف الثانى في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وجاء محمد الصباحي بالهدف الأول للإتحاد السكندرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهى المباراة بهدفين للمارد الأحمر مقابل هدف لأصحاب الأرض.

نتيجة مباراة الزمالك وسوحه

عزز الزمالك موقفه في صدارة الدوري أمس بعد إقتناص ثلاث نقاط من الفوز علي سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع العشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد استاد القاهرة الدولي.