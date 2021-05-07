/630193/سموحة-يتقدم-بطلب-رسمي-لإعادة-مباراة-الزمالك-صور

تقدم نادي سموحة بخطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بطلب، من رئيس مجلس الإارة والسادة الأعضاء من المجلس، بإعادة مباراة الفريق مع الزمالك، والتي إقيمت أمس الخميس في لقاء الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك.

وجاء في نص البيان: “ يرجي التفضل بالموافقة علي إعادة مباراة الزمالك وسموحة والتي بتاريخ 6 مايو 2021، بعد تعرض نادي سموحة لظلم بين، حيث تجاهل حكم المباراة كابتن/ محمد حنفي إحتساب ركلة جزاء واضحة لنادي سموحة في لدقيقة 6 من المباراة”.

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