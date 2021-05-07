دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة هادية حسني خلال 120 يوم عمل برلماني

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لا تقتصر تنسيقية شباب الأحزاب على لون أو اتجاه معين، إنما يوجد تنوع أيديولوجي ونوعي، ورياضى أيضًا، ومنهم النائبة هادية حسني، البطلة الأولمبية التى رفعت اسم مصر فى العديد من المحافل العربية والدولية.

فعلت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أدوارها الرقابية والتشريعية فى البرلمان، كما حققت نجاحًا ملموسًا فى الشارع، فقد أولت اهتمامًا بتقديم الخدمات إلى المواطنين فى الدائرة.

مجهودات برلمانية

12 فبراير، شاركت النائبة هادية حسني، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، فى لقاء مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشاكل التي تواجه تنفيذ الخطط علي أرض الواقع، ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن.

كما عرض شباب التنسيقية من نواب البرلمان مشاكل مراكزهم وهموم المواطنين، وقدموا بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة.

وتحدثت النائبة هادية حسني عن تطوير كفر الخضيري من (غاز_صرف صحى_طرق_وحدة صحية) وسيتم دراسة الموضوع ووضع خطة تنمية قريبا.

كما أكد المحافظ أن إدراج ازدواج المسافة من ههيا حتى الزقازيق بالخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري.

١٥ فبراير، شاركت النائبة هادية حسني، ضمن المائدة المستديرة التى عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث قالت إن مصر تمثل نموذج ريادي لدول إفريقيا، وهذا ما لمسته بنفسها عندما جابت إفريقيا كبطلة رياضية تمثل القارة في العديد من المحافل الرياضية الدولية. وأضافت حسني، خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقدة الآن بمقر التنسيقية، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، أنها دائما ترى انبهار كبير من شعوب الدول الإفريقية بدور مصر لدعم القارة وتنميتها.

17 فبراير، شاركت النائبة هادية حسني فى تكريم نادى الشمس، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب من أعضاء الجمعية العمومية للنادي والبالغ عددهم 26 نائباً بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

لم تتخلى النائبة هادية حسني بالجانب الرياضى، فقد أولت اهتمامًا بالغًا به، وفى 23 فبراير، وحضرت فى اجتماع اللجنة العليا المسئولة عن الحافز الرياضي، والتي ضمت ممثلي وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر الشريف، لمناقشه المستجدات الخاصه بالحافز الرياضي وإقامة البطولات المختلفة للاتحادات الرياضية.

1 مارس، شاركت النائبة هادية حسنى، فى زيارة معالي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بدعوه من معالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبحضور بعض من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ من محافظة الشرقية.

8 مارس، ساهمت مشاركة فى بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتى جاء فيه:" إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب للمرأة المصرية بالتهنئة بمناسبة يومها العالمي، فإنها تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ عهده مع المصريين باحترام المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة، وفتح أمامها الطريق نحو المشاركة في الحياة العامة. وتخطت نسبة النساء لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري 26 في المئة من عدد المقاعد، وترأست الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي الجلسة الإجرائية للبرلمان الحالي في مشهد أثار إعجاب الجميع. ولم تغفل سياسات الدولة المرأة المعيلة أو المرأة الريفية التي لم تحصل على قسط من التعليم يمكنها من المنافسة في ميادين السياسة، واعتمدت الدولة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لتشمل أكبر عدد من النساء محدودي الدخل، فضلا عن مشروع مستورة الذي يموله صندوق دوت الخليج لخلق فرص استثمارية للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما حرصت الدولة على توفير الحماية القانونية للمرأة من خلال حماية سرية البيانات فيما يتعلق بالناجيات من التحرش الجنسي والاغتصاب، وتغليظ عقوبة المتحرشين، وكذلك تغليظ العقوبات فيما يتعلق بحماية الفتيات من جريمة الختان. وتتطلع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمرأة المصرية في كل مناحي الحياة، للوصول إلى المساواة التامة بين الجنسين، وفق رؤية الدولة 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

8 مارس، قالت النائبة هادية حسنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لموقع دوت الخليج، إن تمكين المرأة المصرية بدى واضحا فى الفترة الماضية، خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسي لعام 2017، عام المرأة المصرية، وخير دليل على هذا التمكين توليها العديد من المناصب فى الوزارات والهيئات المختلفة.

وأشارت النائبة هادية حسنى، فى تصريح خاص لـ دوت الخليج، إلى أن المرأة المصرية أصبحت تشارك فى كافة المجالات، وهذا ما شاهدناه خلال تمكينها سياسيا فى مجلس النواب حيث شاركت المرأة بنسبة 25 فى المائة من ألأعضاء وهو ما يقرب من 148 مقعدا فى برلمان 2021 .

ولفتت النائبة هادية حسني إلى أن المرأة الإفريقية لاقت دعما وتمكينا لها فى كافة المجالات والقطاعات ، أسوة بما تم من تمكين للمرأة فى مصر وخاصة بعد تولي مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي .

أكدت النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، على أن الدولة أصبحت تهتم بالمرأة وتقدم لها الدعم على كافة المستويات الإجتماعية والعملية، مشيرة إلى ما يقدمه السيد الرئيس من دعم ورعاية للمرأة المصرية ،مؤكدة على إن هناك إرادة سياسية برعاية الرئيس لملف تمكين المرأة المصرية وتقلدها المناصب المختلفة ، موضحة أن الدولة المصرية تتبع نهج تمكين المرأة، حيث لم يعد هذا الملف حلم للسيدات المصريات بل أصبح حقيقة.

12 أبريل، توجهت النائبة هادية حسني، لمركز شباب فلسطين بالإسكندرية ضمن زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لسماع شكاوى أهل قرية فلسطين والذين أكدوا إلى أن مركز شباب القرية تم إسناده إلى أحد المقاولين منذ ما يزيد عن عامين ولم ينته حتى الآن من إتمام الإنشاءات المسندة إليه.

19 أبريل، قامت النائبة هادية حسني، بزيارة إلى مركز شباب برج العرب القديم، بمحافظة الإسكندرية ضمن زياره لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وكان سبب الزيارة لاستماع المشكلات التي تواجه أعضاءالمركز، والتي تمثلت في تأخر أعمال استكمال المنشآت، حيث يوجد في المركز حمام سباحة غير مؤهل فضلا عن توقف الأعمال في ملعب كرة القدم الرئيسي. فيما وجهت لجنة الشباب والرياضة مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بسرعة البدء في استكمال الأعمال داخل مركز شباب برج العرب القديم والذي يخدم عدد كبير من المواطنين.

1مايو، توجهت النائبة هادية حسني، بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم.

وقالت:" هذا العيد يجسد في جوهره مكانة العامل المصري ودوره الوطني الهام في مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني.

وتابعت: إن هذا اليوم هو رمز للعطاء والتضحية، رمز للإخلاص والتفاني، نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة، إلا بالعمل الجاد والمخلص.