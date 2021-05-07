عاجل.. الرئيس السيسى يجرى جولة بشرق القاهرة ويلتقى بمواطنين

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة 65 فدانًا.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوى. كما ناقش الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، كما توقف الرئيس كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنيين وهنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

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