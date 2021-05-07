فيديو- كلام محترم.. صناعة الوهم وخطورته على العقول

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد الطاهرى إن كل إنسان يجب أن يحذر من الوهم، بمعنى الحذر من تشويه نفسى يؤثر على تفاصيل كل الحواس دون أن يدرى الشخص بذلك، مشيرا إلى أن هناك كثير من العلماء يحاولون علاج الوهم كونه عارض يؤثر على شخصية ونفسية الإنسان.

وأوضح الطاهرى أن هناك الكثير من الشخصيات بل والدول ينفقون الأموال الطائلة من أجل صناعة الوهم بهدف السيطرة على عقول المواطنين.



وأشار إلى أن صناعة الوهم بدأت فى منتصف السبعينات، بالتزامن مع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى قبل انهياره، وظهرت فى هذه الفترة نظريات كثيرة فى العلوم الاستراتيجية وأشهرها نظرية "الردع" والتى أسس لها فى مؤلفاته "هنرى كيسنجر" وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، والتى تتمثل فى تحقيق كل ما تريد بقوة السلاح دون استخدامه.

ولفت إلى أن صناعة الوهم كانت بعيدة عن الأنظار لفترة حتى صدر كتاب مهم عام 1973 وهو كتاب "المتلاعبون بالعقول" للكاتب هربرت شيللر، موضحا أنه فى هذا الكتاب وضعت نظرية التأثير على عقول الشعوب بأسلحة الإعلام والسينما والدعاية والإعلان، وتحويل المجتمعات البشرية لمجرد دُمى يتم التلاعب بها، ومرت سنوات وحدثت العديد من الثورات ومنها ثورة الإنترنت فى التسعينات، وبعدها ثورة الاتصالات حتى وصلنا لثورة المعرفة، وانتقلت نظرية هربرت شيللر إلى عوالم السياسة والاقتصاد وظهرت تطبيقات إلكترونية حول مستخدميها إلى لوحات إعلانية بحيث يتم توجيهم بحسب أسواق الدعاية العالمية، والأخطر من ذلك هو التأثير على الأشخاص ليكرروا أخبار أو عبارات بكشل كبير دون معرفة حقيقتها.