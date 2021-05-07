الحية والثعبان.. لماذا وصف القرآن عصا موسى بهما؟.. وزير الأوقاف يوضح

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، إلى قول الله تبارك وتعالى: " فألقاها فإذا هى حية تسعى"، وقوله: " فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ"، مؤكدًا أن الحية تعرف فى لغة العرب بصغر حجمها، وقوة نهشها، أما الثعبان فهو معروف بأنه ضخم الحجم، وإذا ما شاهده الإنسان لأول مرة، يصاب بالهلع، والخوف، لكنه بطئ الحركة.

وأوضح وزير الأوقاف أن عصا موسى، كانت فى حجم الثعبان ضخامة، ومع ذلك كانت تتحرك سريعة فى جميع الاتجاهات، ضخمة الحجم سريعة الحركة، وهو ما أكد لسحرة فرعون أن ما جاء به موسى لا يمكن أن يكون سحرًا، ولا ينبغى لبشر.