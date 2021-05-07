تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة 65 فدانا. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاؤه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مروريًا جديدًا يتكامل مع شبكة طرق الإسماعيلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتفقد محاور شرق القاهرة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.