/630195/يورجن-كلوب-لقد-كسر-عمودنا-الفقري-وأحداث-أولد-ترافورد-غير-سلمية

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في مؤتمر الفريق الصحفي قبل لقاء ساوثهامبتون في الدوري، معلق علي قوة الخصم، والأحداث التي حصلت في الأولد ترافورد بمدينة يونايتد، وعلي ضعف فريق وسبب تاخرة في الدوري.

قال: "لايوجد تحديث من التدريبات تعرض البعض لكدمات لذا قد نجري تغييرات متأخرة على التشكيل، وهندرسون انه يجري لوحده وهذه أنباء جيدة، لم يعد بعد للتدريبات الجماعية وهذا كل شيء وفيليبس تدرب هذا الاسبوع وهذا ساعده كثيرًا وكان جاهزًا بالأمس".

‏وأكمل كلوب : "لا اعتقد ان كان ما يزال هنالك الفرصة للوصل للمراكز الأربعة الأوائل في الدوري، لكن سنحاول واذا كان هنالك فرصة سنحصل عليها بالتأكيد".

يورجن كلوب عن أحداث أولدترافورد

وأضاف يورجن : "لست متفاجئًا مما حصل في مانشستر على الإطلاق، انا اؤمن بالديموقراطية المطلقة وانا مع حرية التعبير لكن اعلم جيدًا ان هذه الاحتجاجات تعني بالضرورة ان احد ما قد اُصيب بأذى، سمعت ان بعض رجال الشرطة اُصيبوا بمظاهرات فريق مانشستر ولايجب ان تحدث مثل هذه الأمور، لايجب ان تحدث مثل تكسير الأبواب، انا مع التظاهر السلمي فقط، مظاهرات مشجعي اليونايتد لم تكُن سلمية تمامًا لذلك لم يكونوا على حق".

وأردف :" ليس لدينا اي شيء لفعله، بصراحة انا اتعاطف معهم حيث ان جدولهم صعبًا للغاية لكنه موعد غير جيد لنا أيضًا، كُنت اُفضّل إقامة مباراة اليونايتد بالأسبوع الاخير، الان لدينا 5 مباريات بأسبوعين وهذا ما لدينا للأسف".

وزاد : " وعن موسم الفريق انه موسم صعب حيث توجب علينا تحويل لاعبي الوسط لمدافعين، لقد أضرّ ذلك بعمق الفريق .. عانينا من العديد من الإصابات بأغلب المراكز وخسرنا عمق خط الدفاع، شعرنا وكأننا الشخص الذي كُسرت ساقه".

يورجن كلوب عن مباراة الغد

واختتم حديثة كلوب:" لقد اظهروا شخصية كبيرة بالتعادل ضد ليستر بـ10 لاعبين، لم نستغل الفرص التي خلقناها ضدهم وهذه قصة موسمنا بصراحة، ساوثهامبتون وحدة جيدة وهم فريق منضبط الإيقاع ومثير ويعرف جميع لاعبيهم دوره تمامًا، من الممتع مشاهدتهم، يلعبون كرة مثيرة تعجبني بصراحة".