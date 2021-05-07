/630196/بسبب-معاناة-المرضى-طلب-إحاطة-برلماني-لفتح-شارع-قسم-أول-شبرا-الخيمة

أكد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة فتح شارع القسم بجوار قسم أول شبرا الخيمة، وذلك نظرا لحيوية هذا الشارع، الذي يضم (سجل مدني قسم أول- مستشفى النيل عيادة نصار- مقابر دمنهور شبرا- جراج مجلس المدينة)، مشيرا إلى أن الشارع مغلق منذ سنوات.

جاء ذلك في طلب إحاطة قدمه النائب للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مرجعا سبب اغلاق الشارع إلى احراز السيارات التابعة لقسم أول شبرا الخيمة وأيضا جلوس الباعة الجائلين به، ما أدى إلى غلق الشارع وصعوبة دخول المرضى للمستشفى وأيضا في حالة وجود جنازة يصعب التحرك بها من كثرة السيارات سواء كانت الاحراز أو سيارات الأمن المركزي.

وطالب النائب من محافظ القليوبية، الموافقة على فتح هذا الشارع على أن يكون في اتجاه واحد فقط وهو القادم من نفق المؤسسة المؤدي إلى شارع أحمد حلمي مرورا بهذا الشارع للاتجاه إلى طريق مصر اسكندرية الزراعي مع وضع لافتات تدل على ذلك.