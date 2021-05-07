/630197/الإسماعيلي-وكيلي-باهر-المحمدي-وعبدالرحمن-مجدي-بيعملو-فرقعة-إعلامية-مش-أكتر

كشف علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، عن مخطط نادية في فتح ملف تمديد تعاقد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وقال علاء وحيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وقال "تمديد تعاقد إيهاب جلال مطلب جماهيرى وسوف نفاتح المدرب عقب نهاية الموقف الصعب للفريق بجدول الدورى مع وضع خطة لتدعيم الدراويش حتى لا يتكرر الموقف الحالي".

وأكمل وحيد: "قبل العيد سنعقد جلسة مع مسئولى النجوم لحسم أزمة إبراهيم حسن، واتفقنا على عدم معالجة الأمر إعلامياً منعاً لتفاقمه في الوسط الإعلامي".

وأضاف علاء "في الفترة الحالية نركز مع الفريق ونفضل حل الأزمة فى سرية منعاً لفرض التوتر على جنبات الدراويش".

وتابع "باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لا يتمارضان بل هما أكثر اللاعبين سعياً للمشاركة مع الفريق للعودة للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبى، واللاعبان لم يتحدثا عن اللعب للأهلى مطلقاً وأعلنا مراراً وتكراراً رغبتهما فى البقاء مع الإسماعيلى أو الاحتراف الأوروبى فقط ".

حقيقة طلب باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي:

وأردف: "ليس هناك عرض رسمى من الأهلى للتعاقد مع المحمدى أو عبد الرحمن مجدى، وأنها مجرد فرقعة إعلامية من وكلاء اللاعبين فقط".