/630198/الرئيس-السيسي-يتحدث-مع-مواطنين-في-جولته-بشرق-القاهرة-صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة في منطقة شرق القاهرة.

الرئيس يستمع لآراء المواطنين وأحوال معيشتهم

كما توقف السيد الرئيس كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنيين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع الي ارائهم، وكذلك احوالهم المعيشية.

وجاءت الجولة بداية من منطقة محطة عدلي منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة ٦٥ فدان.

الرئيس تفقد محور المستشار عدلي منصور

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاه، ليكون شرياناً مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد ليصل الى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

الرئيس يبحث سير الخطوات التنفيذية الراهنة

كما بحث السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.