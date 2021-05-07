فيديو.. أم ناهد تبكى من الفرحة بعد تحقيق حياة كريمة لحلمها

جدة - نرمين السيد - وقالت "أم ناهد"، خلال لقائها مع ياسين الزغبى، إنها أم لـ6 أولاد وزوجها تركها تربى أبنائها، مضيفة: "جوزى سايبنى من 3 سنين، والكبير فى ولادى 18 سنة والصغير 5 سنين، 4 من ولادى فى التعليم، وبصرف عليهم من أهل الخير".
وأوضحت أنها تتمنى أن يتعلم أولادها جيدا، لافتة إلى أنها تؤدى رسالتها فى الحياة وتترك الباقى على الله، متابعة: "نفسى ربنى يكرمنى بشغلانة عشان يكرمنى وأقدر أربى ولادى".
لتحقق مؤسسة "حياة كريمة" حلم "أم ناهد" بتوفير ماكينة خياطة بعدما أكدت أنها تعلمت الخياطة فى السابق، لتعرب عن سعادتها فور رؤيتها ماكينة الخياطة.
وعلقت "أم ناهد" باكية: "ربنا يستر عليكم ويجعله فى ميزان حسناتكم، وريباركلم يا أهل الخير".
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