صور - المصريين الأحرار بمطروح يشيد بالمنظومة الصحية فى المحافظة

جدة - نرمين السيد - وتفقد أمين الحزب برفقه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورضا عطا الله رئيس الوحدة المحلية برأس الحكمة مستشفى رأس الحكمة المركزى، كما تابع الخدمات المقدمة للمواطنين وسط حضور عدد من القيادات الشعبية ومشاركة الإدارة الهندسية لمديرية الصحة. وطالب أمين الحزب خلال الزيارة بضرورة زيادة أعداد الكوادر الطبية وطواقم التمريض لتوفير خدمات كافية للمواطنين، وهو ما وافق عليه وكيل وزارة الصحة ووجه بضرورة توفير الأطقم اللازمة.

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