تعتذر المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لأهالي الشهداء عن صعوبة مشاهد حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار 2" وتدعو الشعب المصري لمواصلة مشاهدة المسلسل حتى يعرف الدور العظيم الذي لعبه هؤلاء الشهداء في الحفاظ على أرواح المصريين وقدموا أرواحهم فداء للوطن متمنية من أهالي الشهداء عدم متابعة أحداث اليوم من المسلسل نظرًا لصعوبتها على قلوبهم العامرة بحب الوطن.
وقال حسام صالح المتحدث باسم الشركة إن عمل وتنفيذ هذه المشاهد كان يمثل ضغطا نفسيا كبيرا على فريق العمل الذي استمد حماسه من قوة وصلابة أهالي الشهداء، مؤكدًا أن الهدف هو توثيق بطولات الشهداء حتى تعرف جميع الأجيال ماذا قدموا لهذا الوطن من تضحيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المتحدة» تعتذر لأهالي الشهداء عن صعوبة حلقة «الاختيار 2» اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.