/630199/لقطة-لن-تتكرر-مدافع-مغربي-يتألق-في-حراسة-المرمي

شهدة مباراة المغرب التطواني والمغرب الفاسي في لقاء ربع نهائي كأس العرش المغربي في لقاء اليوم، علي مشهد لايتكرر ولايحدث إلا قليل القليل بتصدي عادل الحسناوي مدافع المغرب التطواني لركلتي ترجيح أمام المغرب الفاسي ويقود فريقه إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي.

انتهت شوطيها الأول والثاني بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 118 من الشوط الإضافي تعرض يحيى الفيلالي حارس المغرب التطواني للطرد. وبعد نفاد تغييرات الفريق المغرب التطواني الخمسة، اضطر المدير الفني للاعتماد على مدافع الفريق عادل الحسناوي كحارس مرمى في الدقائق المتبقية وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح. تألق تصدى الحسناوي في أول إختبار له في المرمي وأخر كرات المباراة لركلة ثابتة في الدقيقة الأخيرة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح. واستطاع الحسناوي التصدى لركلتي ترجيح وقاد فريقه إلى المربع الذهبي بنتيجة 7-6، في ركلات الترجيح.

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