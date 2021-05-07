أول رد من حسن شاكوش على ريهام سعيد: "متبقيش تريند على قفانا"..فيديو

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فتح المطرب الشعبي حسن شاكوش النيران على الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد اتهامها له بالتكبر والغرور وأنه بمثابة عدو لها، عندما حلت ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة للمخرجة إيناس الدغيدي.

دوت الخليج يرصد تعليق حسن شاكوش على تصريحات ريهام سعيد عنه بخصوص حفل أولادها، وملابسات ذلك الحفل.

حسن شاكوش يكشف خبايا خاصة بريهام سعيد

فجر شاكوش العديد من المفاجأت الخاصة بعلاقته مع ريهام سعيد من خلال مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "رد حسن شاكوش على ريهام سعيد".

استهل حسن الفيديو باستنكاره لما ذكرته ريهام سعيد بأنه عدو لها وأخرج مقطع فيديو من على الهاتف الخاص به تشكره فيه الأخيرة بعد أن غنى لها في عيد ميلادها كما أعربت من خلاله عن حبها وإعجابها بعمله.

حفل أولاد ريهام سعيد يتضمن أشياء غير قانونية

وأوضح شاكوش الملابسات الخاصة بعدم حضوره لحفل أولادها وأسباب انسحابه وهو أنه في ذلك التوقيت كان موقوف عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية وعندما طلبت منه ريهام سعيد أن يأتي اتفقا على عدم الترويج وعمل دعايا لحضوره وأن العدد الحاضر بالحفل يتراوح مابين 15: 20 فرد من أصدقاء أولادها، وعندما وصل إلى مقر الحفل أخبروه رجال أعماله أن العدد بالداخل يصل إلى 300 فرد، كما أنه رأي أشياء لا يصح ذكرها، الأمر الذي جعله ينسحب حتى لا تحدث له مشاكل.

حسن شاكوش يصرح بمقابل حضوره حفل أولاد ريهام سعيد

وأكد أنه اتفق معها على مبلغ مبدئي قدره 30 ألف جنيهًا مقابل التقاط عدة صور مع المتواجدين بالحفل وتشغيل أغانيه دون أن يغني هو، ولكنها طلبت منه تقليل المبلغ ليصل إلى 10 آلاف جنيهًا، وأنه لم يأخذ منها جنيهًا واحدًا بعد انسحابه، وانتهى الأمر بينهما إلى حظرها له.

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وأضاف شاكوش، أنه تلقى مكالمة هاتفية من فريق إعداد البرنامج الخاص بها بعد مرور أزمة الحفل بفترة ليحل ضيفًا معها في حلقة لكنه رفض، فحاولوا بعدها أن يجعلوه يظهر معها من خلال اللعب على وتر الحالة الإنسانية فأدعوا أن هناك طفلين يحبونه ويرغبون في رؤيته ولكن ذلك سيحدث في حضور الإعلامية ريهام سعيد.

واختتم حسن شاكوش حديثه قائلًا: "فأنا بقولك يا أستاذة ريهام.. لو أنتي عايزة تبقي تريند.. متبقيش تريند على قفانا.. وكل واحد ليه نصيب هياخده.. أنا بس حبيت أوضح للناس كلها عشان أعرفهم مين الصادق ومين الكداب".

آخر أعمال حسن شاكوش الغنائية

وعلى الصعيد الآخر، شارك حسن شاكوش في السباق الرمضاني الجاري 2021 من خلال غناء تتر مسلسل"أحسن أب" للنجم علي ربيع بالتعاون مع عمر كمال، كما طرح الحملة الدعائية لإعلان قطونيل.