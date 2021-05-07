/630201/محمود-حسين-رياضة-النواب-تستقبل-مجلس-إدارة-الزمالك-الاسبوع-المقبل-فيديو

تحدث النائب محمود حسين، رئيس رياضة النواب، خلال ندوة دوت الخليج، عن عدد من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بالمجال الرياضي.

وتطرق حديث رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين، إلى المشكلات التى يمر بها نادى الزمالك.

وقال رئيس رياضة النواب، محمود حسين:" الأزمات موجوده داخل النادي منذ اكثر من شهر، ولكن الزمالك نادي كبير وله جماهير عريضة، ويستطيع أن يحدث إتزان بالساحة الرياضية".

محمود حسين: رياضة النواب ستستقبل مجلس إدارة الزمالك الاسبوع المقبل

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين:" الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية، والكابتن حازم إمام تقدم من قبل بطلب عقد جلسة لمناقشة أحوال نادي الزمالك بحضور اللجنة المُشكلة الموجودة حاليا بالنادي، والتي تدير وفق اللائحة المعتمدة لنادي الزمالك، لأنه غير مقبول أن يتم السماح لكيان بحجم نادي الزمالك أن يواجه الإنهيار".

واستكمل عضو مجلس النواب، محمود حسين:" الطلب المقدم تم قبوله على الفور وسيتم تحديد موعد الأسبوع المقبل، بحضور اللجنة المُشكلة للنادي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واعضاء لجنة الشباب والرياضة".