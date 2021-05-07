/630203/محمد-رمضان-يعلن-موعد-طرح-أغنيته-فيرساتشي-بيبي

كشف الفنان والمطرب الشعبي محمد رمضان، عن موعد طرح أحدث كليباته الصيفية فيرساتشي بيبي، والذي ستشاركه فيه الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية فيرساتشي بيبي للمطرب محمد رمضان على قناته الرسمية على يوتيوب، فضلًا عن آخر أعماله الدرامية.

كليب فيرساتشي بيبي على اليوتيوب يوم وقفة عيد الفطر

طرح رمضان البوستر الدعائي لأغنية "فيرساتشي بيبي" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والذي ظهر فيه والأفعى حول رقبته، وعلق مشوقًا جمهور قائلًا: "كليب فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب يوم وقفة عيد الفطر.. الساعة 11 مساءً بتوقيت دبي.. كل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة".

يستعد محمد رمضان بهذه الكلمات "في القمة مكاني ومش همشي.. وكل هدومي فيرساتشي" لطرح أغنيته الجديدة، وهي كلمات الفنان فرغلي بليكس وتوزيع الديزل الموزع الموسيقي وعضو فريق المدفعجية، وسبق وأن تعاون معه رمضان في أغاني عديدة منها "مافيا"، "السلطان" و "القمر".

كواليس مسلسل موسى

الجدير بالذكر، أن النجم محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني الجاري 2021 بمسلسله موسى، من بطولته إلى جانب سمية الخشاي، سيد رجب، تارا عماد، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، عبير صبري، منذر ريحانة، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين و ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرچي.

تدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات مرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسئولية أشقاءه، وهو من صعيد مصر ويضطر إلى ترد بلده والانتقال إلى القاهرة، ويبدأ العمل في استيراد وتصدير بعض الأشياء من غزة إلى مصر والعكس.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 25

يعرض مسلسل موسى على فضائية قنوات "dmc" في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة 11:30 مساءً و 11 صباحًا، بينما يعرض على شبكة قناة "art حكايات" الساعة 10 مساءً، ويعاد 6 صباحًا و 2 مساءً.