دعاء ليلة القدر

جدة - نرمين السيد - تعرف ليلة القدر بأنّها الليلة التى أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم على النبى محمد، وذلك بواسطة جبريل عليه السّلام، فنزل متفرّقًا حسب الوقائع والأحداث التي يمرّ بها الرّسول، وكان أوّل ما نزل منه كان فى صباح ليلة القدر 5 آياتٍ من سورة العلق.





أما عن الدعاء المأثور فيها، فهو دعاء النبى ﷺ، الذى جاء فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرايت إن علمت -أعنى ليلة القدر - ماذا أدعو فيها ؟ قال : قولى : "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى".

وفى هذه الليلة المباركة التى قد توافق ليلة القدر، إليك بعض أفضل الأدعية المستجابة:



- اللهمّ إنّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونتوكّل عليك، ونثنى عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهمّ إيّاك نعبد ولك نصلّى ونسجد، وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذاب الجدّ بالكفّار ملحق.



- لا إله إلا الله، المتوحّد فى الجلال، فى كمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا، المُتفرّد بتصريف الأمور على التّفصيل والإجمالى تقديرًا وتدبيرًا، لك الحمد كالذى نقول وخيرًا ممّا نقول، ولك الحمد كالذى تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرّضا.



- اللهمّ لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بها علينا، فى قديم أو حديث، أو خاصّة أو عامّة، أو سرٍّ أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على ما يسّرت لنا من إتمام القرآن، والتّوفيق للصّيام والقيام، لك الحمد كثيرًا كما تنعم كثيرًا، ولك الشّكر كثيرًا كما تجزل كثيرًا، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكلّ نعمك علينا يا ربّ العالمين، لك الحمد على ما أتممت علينا شهرنا، وعلى ما يسّرت لنا من إتمام قرآننا يا ربّ العالمين، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت إلينا أفضل كتبك، وشرعت لنا أفضل شرائعك، وجعلتنا من خير أمّةٍ أخرجت للنّاس، وهديتنا لمعالم دينك التى ليس بها التباس.