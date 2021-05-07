رجال حول الرسول.. الأزهرى: سيدنا على كان أكثر الصحابة امتلاكا لمواهب القضاء

جدة - نرمين السيد - استكمل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الحديث عن سيدنا على بن أبى طالب، رضى الله عنه، خلال حلقة اليوم من برنامج "رجال حول الرسول"، الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc.





وأوضح الأزهرى، أن القضاء فى عهد سيدنا على، استقر على مراتب وهو المعمول به فى القضاء المصرى حتى اليوم، ويتكون من محكمة ابتدائية يلجأ إليها المتخاصمين وتصدر الحكم، وحال تظلم أحد الطرفين يكون هناك محكمة أخرى وهى محكمة الاستئناف، وتأتى محكمة النقض ليكون حكمها نهائى وبات.

وأوضح أن النبى صلى الله عليه قال: "أرحَمُ أمَّتى بأمَّتى أبو بَكْرٍ، وأشدُّهم فى دينِ اللَّهِ عُمرُ وأصدقُهُم حياءً عُثمانُ، وأقضاهُم على بنُ أبى طالبٍ، وأقرأُهُم لِكِتابِ اللَّهِ أبى بنُ كَعبٍ، وأعلمُهُم بالحلالِ والحرامِ مُعاذُ بنُ جبلٍ، وأفرضُهُم زيدُ بنُ ثابتٍ ألا وإنَّ لِكُلِّ أمَّةٍ أمينًا ، وأمينَ هذِهِ الأمَّةِ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ"، منوهًا إلى أن الحديث عبث فيه بعض المعاصرين، ولكن الحديث ثابت وصحيح ثبوتا أطبق عليه 15 من كبار حفاظ الأمة.

وأشار إلى أن سيدنا على، رضى الله عنه، صدرت فى حقه هذه المنحة النبوية، فكان أكثر الصحابة امتلاكا لمواهب القضاء وملكاته.