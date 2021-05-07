/630206/مناقشة-بيان-وزير-النقل-عن-خطة-عمل-الوزارة-الأحد-المقبل-بالبرلمان

تعقد لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب اجتماع الاحد لدراسة بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 من إبريل سنة 2021، عن خطة عمل الوزارة خاصة الهيئة القومية للسكك الحديدية.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة

بينما تناقش لجنة الشباب و الرياضة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمود حسين و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن انشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية.

و ينعقد الاجتماع من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة .

لجنة حقوق الإنسان

و تعقد لجنة حقوق الانسان برئاسة طارق رضوان لقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز ما تتضمنه مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان من نتائج مستهدفة.

و تدرس لجنة الخطة و الموازنة بالمجلس مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

لجنة الصناعة

و تناقش لجنة الصناعة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهنى، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.