/630207/طارق-يحيى-لدي-عرض-بالمغرب-وأشعر-بحالة-تربص-بالمنتخب
أعلن طارق يحيى المدير الفني الأسبق للزمالك ،إمتلاكه عرض للتدريب في الدوري المغربى، ونتابع هشام بلحة وكمال عبد الواحد ورفعت وعبد القادر لضمهم للمنتخب في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.
قال: "كان لدى عرض مغربى الموسم الماضى ولكن للأسف كنت مدير فنى للزمالك ولم استطع ترك الفريق الأبيض".
وأكمل طارق يحيى :"وحالياً تجدد العرض وبإذن الله نحسمه الفترة المقبلة".
وعن ظهوره في برنامج المقالب مع رامز جلال
علق طارق يحيى :" لا أكن أعلم مقلب رامز جلال ، كنت مدعو لحفل افتتاح ملاهى ، والموضوع بالنسبالى كان مرعب لانى بغرق في شبر مية ومبعرفش اعوم بس الحمد لله عدت على خير".
الأسماء التي يترقبها الجهاز الفني للمنتخب
وأضاف: "هشام بلحة وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت وأحمد عبد القادر تحت منظار جهاز الفراعنة لضمهم في الفترة المقبلة".
وأكمل مدرب منتخب مصر :"في وقت من الأوقات شعرت أن هناك حالة تربص بجهاز المنتخب".
ويضيف طارق مصطفى :"أول مباراة للمنتخب دائماً يكون الأداء سيئ ولكن مع توالى المباريات يتحسن الأداء مع انسجام اللاعبين في المعسكر".
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