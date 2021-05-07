/630208/وليد-صلاح-عبداللطيف-تعمدت-الدخول-في-مشاكل-مع-الزمالك

اكد وليد صلاح عبداللطيف لاعب الزمالك السابق ولاعب الإسماعيلي والمنصورة السابق ولاعب المنتخب الوطني سابقاً، أنه تعمد الدخول في خلافات مع مجلس إدارة الزمالك، وأن الخطيب شخصية محترمة جداً.

كشف وليد صلاح عبداللطيف لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الأسبق عن خلافاتته مع مجلس ادارة الأبيض في برنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر، المذاع خلال شهر رمضان يومياً بالتناوب مع برنامج أحمد شوبير "أقر وأعترف"، علي أون تايم سبورت في الساعة الخامسة مساء.

وأضاف:" لما كنت في الزمالك وكنت بقول الصراحة منفعتش معاهم، وصراحتي عملتلي مشكلة كبيرة في النادي وخلت ناس كتير تركب علي المشكلة دي".

وليد صلاح يكشف عن حقيقة تواجده بالزمالك

وأكمل: " اللي خلاني ادخل في خلافات مع الزمالك علشان كان في غلط، وكان في طريقة كلام مش كويسة، ودا مينفعش معايا ومحدش يكلمني كده".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على سموحة بنتجة هدفين مقابل هدف وحيد وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل الزمالك أمام سموحة: في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

في خط الهجوم : حميد أحداد.

تشكيل سموحة امام الزمالك: في حراسة المرمي: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي.

في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي. قائمة الزمالك أمام سموحة في الدوري

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.