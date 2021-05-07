/630209/ريهام-سعيد-تفتح-النيران-على-حسن-شاكوش-بصورة-مرحاض

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة مرحاض على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد دقائق من تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خبايا وأسرار ريهام سعيد، موجهة رسالة له دون ذكر اسمه.

دوت الخليج يرصد أول رد من الاعلامية ريهام سعيد على تصريحات حسن شاكوش التي لافت خلالها إلى أن الإعلامية الشهيرة تقوم بأمور غير قانونية.

رد ريهام سعيد على تصريحات حسن شاكوش

كتب ريهام سعيد على الصورة معلقة: "هو أنا مالقتش صورة تناسبك أكتر من دي أنا مهذبة و محترمة و متربية لغايت أولادي مابشوفش أدامي يا جربوع لما تبقى واحدة هي اللي بتحركك عشان تدخل في أعراض الناس تبقي مش راجل".

ونفت ريهام سعيد كل ما قاله حسن شاكوش في تصريحاته موضحة أنها ستلجأ إلى القانون للرد عليه، قائلة: "كل اللي بتقوله كدب يا واطي، بس هي مش غلطتك هي غلطة اللي طلعك من البكابورت بس أصل العربيات مبتعملش ناس محترمة الواطي هايفضل واطي و هي غلطتي من الأول الإجراءات القانونية كلها هاتتاخد فورًا عشان تبقى تحكيلنا على اللي شوفته و أنت أصلا مدخلتش".

ريهام سعيد تمسح الصورة بعد دقائق من نشرها

وبعد دقائق قليلة من نشر ريهام سعيد لصورة المرحاض، قامت بمسح الصورة مع التعليق لأسباب غير معلومة، ثم نشرت صورة لأولادها معلقة: "أولادي خط أحمر".

تفاصيل أزمة ريهام سعيد مع حسن شاكوش

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد الفنان حسن شاكوش بالتكبر والغرور فقالت خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" قاصدة حسن شاكوش: "قلتله هي أغنية واحدة هتغنيها في كابينة وطلع عيني عشان يجي حفلة أولادي في الساحل الشمالي بعد ما رجعوا من برة، ولما وصل كان فيه زحمة، فقلنا له ممكن تنزل تمشي، قال شاكوش ميمشيش على جله وسط الناس".

رد حسن شاكوش على ريهام سعيد

كان قد رد حسن شاكوش على ريهام سعيد بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نافيًا كل ماقالته ريهام في حقه، وأوضح أن سبب انسحابه من حفل أولادها هو وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية فاتفق معاها على عدم عمل دعايا للحفل ولا يزيد عدد الحضور عن 20 فردًا ولكن تفاجأ بتواجد مايزيد عن 300 فرد ما أدى إلى انسحابه وانتهى الأمر بقيام ريهام سعيد بحظره.

وتابع حسن شاكوش اتهامه لريهام سعيد باستغلاله ليحل ضيف لبرنامجها وعندما رفض قام فريق إعداد البرنامج بخداعه من خلال اللعب على الحالة الإنسانية وهذا ما جعله يوافق على الظهور معاها في برنامجها.