/630210/المتحدة-للخدمات-الإعلامية-تطالب-أهالي-شهداء-الواحات-بعدم-مشاهدة-الاختيار-2-الحلقة-25

اعتذرت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لأهالي شهداء حادث الواحات عن صعوبة مشاهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، التي من المقرر أن تشهد تفاصيل الحادث.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، فضلًا عن طلب المتحدة للخدمات الإعلامية من أهالي الشهداء بخصوص حلقة اليوم.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

دعت المتحدة، الشعب المصر مواصلة مشاهدة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، حتى يعرف الدور العظيم الذي لعبه هؤلاء الشهداء في الحفاظ على أرواح المصريين، بعدما قدموا أرواحهم فداء للوطن.

كما طالبت المتحدة للخدمات الإعلامية، من أهالي الشهداء عدم متابعة أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 نظرًا لصعوبة المشاهد على قلوبهم.

وكانت قد أعنلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذاعة الحلقة 25 بدون إعلانات، وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة أن هذا القرار جاء على رغبة متابعي هذه الدرامة الوطنية التي لا يريدون أن يشتت انتباهمم ويفصلهم عن أحداث الحلقة المثيرة أية فواصل إعلانية.

موعد مسلسل الاختيار الحلقة 25

يعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 على فضائية قنوات "ON" في تمام الساعة 9:30 مساءً ويعاد الساعة 2:30 صباحًا والساعة 4 عصرًا، فيما يعرض على قناة "ON دراما" الساعة 10:15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا، 11:30 صباحًا و الساعة 4:45 مساءً.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، بشرى، هادي الجيار، إنچي المقدم، أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال وأحمد فهمي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.