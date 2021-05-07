منها أول أيام العيد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم الجمعة، أن موجة الطقس الحار مستمرة خلال يومى السبت والأحد المقبلين، وتسجل القاهرة 42 درجة مئوية، وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبدأ فى الانخفاض تدريجيا بمعدل 5 درجات مئوية بدءًا من يوم الإثنين المقبل، حيث تسجل القاهرة نحو 37 درجة مئوية الخبراء. وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، ونصح خبراء هيئة الأرصاد، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع تناول الملابس القطنية، وذلك لتفادى آثار ارتفاع الحرارة.

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