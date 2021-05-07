اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الـ 25 من رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح المفتى: "إن ذكر الله تعالى مطلوب من المؤمن فى كل الأحوال والأوقات، فقد قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقد روى مسلم فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، أن النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كل أحواله".

وتابع: "أفضل أهل كل عبادة هم أكثرهم ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الذكر هو قراءة القرآن الكريم بالتدبر".

ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة: "اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبيتهل إليك ابتهال المذنب الخائب الذليل، نسألك ربنا ألا تدع لنا فى مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهة، ويتلوه حق تلاوته".