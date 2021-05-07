/630212/طارق-مصطفى--شريف-مختلف-عن-مصطفى-محمد-ولعبت-حارس-أمام-الأهلي

أكد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري الذي يتولى حسام البدري الإدارة الفنية له، أن محمد شريف لاعب ومهاجم النادي الأهلي ينافس بشدة على مركز رأس الحربة الصريح مع مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.

وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: " محمد شريف منافس قوى لمصطفى محمد في خط هجوم الفراعنة لكن لكل لاعب فيهم استايل وأسلوب لعب مختلف عن الأخر، أما فيما يخص أحمد حسن كوكا فهو كان مصاب في المعسكر الأخير، والجهاز الطبي للمنتخب أبلغنا بذلك وبناء عليه تم إستبعاده".

طارق مصطفى يكشف عن مهاجم منتخب مصر

وتابع مدرب المنتخب :" الأهلي دائما محظوظ بمركز الظهير الأيسر في الفريق ، على معلول لاعب تكتيكى رائع، ويشكل فارق كبير مع القلعة الحمراء خلال المباريات التي يشارك فيها وبالتأكيد غيابه مؤثر".

وأضاف : " لعبت في جميع الراكز في الملعب تقريبا ، حتى أنني شاركت في حراسة المرمى ، وكنت الحارس أمام الأهلي في إحدى المباريات بكأس مصر ".

وواصل طارق مصطفى : " نقوم بمتابعة كافة البطولات الأوروبية ودوريات العالم المختلفة ومنها العربية حتى يمكننا تحقيق الإستفادة الكافية من الخبرات المتواجدة وهي أفضل من الشهادات التدريبية وتعمل على إضفاء خبرة كبيرة خلال مسيرتك الكروية ".

واختتم مدرب منتخب مصر :" زعلان من زين الدين زيدان في ريال مدريد ، لانه مدرب تقليدي ومستمر على نفس خطة اللعب دون خوض كل لقاء على حده ".

مواعيد منتخب مصر في كأس العرب 2021

المباراة الأولى: مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي - 1 ديسمبر الساعة 3 عصرًا

المباراة الثانية: مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان - 4 ديسمبر - الساعة 6 مساءًا

المباراة الثالثة: مصر ضد الجزائر - 7 ديسمبر - الساعة 9 مساءًا

مجموعات كأس العرب 2021

يذكر ان مجموعات كأس العرب جاءت كالتالي :

المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من الصومال و عمان ، الفائز من الكويت و البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من اليمن و موريتانيا .

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية ، الفائز من جنوب السودان و الأردن ، الفائز من جزر القمر، فلسطين .

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.