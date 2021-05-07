ظهور مختلف لعمرو سعد بلوك عمرو دياب في ملوك الجدعنة

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ظهر الفنان عمرو سعد بلوك جديد ضمن أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 24 بعد أن استطاع ابنة رئيسة تغيره لتبدل أحواله من الفقر إلى الغناء.

دوت الخليج يكشف ظهور عمرو سعد على طريقة المطرب عمرو دياب ضمن أحداث مسلسله الرمضاني ملوك الجدعنة مع الفنان مصطفى شعبان.

شابه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكل ومظهر الفنان عمرو سعد الذي يجسد شخصية سرية في مسلسل ملوك الجدعنة بعد تحوله إلى الثراء، صورة الفنان عمرو دياب الذي ظهر به من قبل، حيث قام سعد بإعادة تغير ملابسه وتصفيف شعره وتلوينه باللون الاصفر على خطى عمرو دياب.

أبرز أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 24

إخلاء سبيل فاتن "ياسمين رئيس" وعودتها للشوارع مرة أخرى، أما سرية "عمرو سعد" فبدلت ابنة رئيسه سليم أحواله من شكل وملابس، وأصبح يملك معرض سيارات سليم باشا الذي كان يمتلكه العتال من قبل.

إخبار مارسيل سفينة بوصول شحنة غدًا ولكنه سيواجهه أشخاص أخرى تضع أعينهم عليهم، يخبره سفينة بأنه يستطيع الوقوف أمام أي شخص، وكلن ينصدم عندما يعرف من مارسيل بأن هذه الأشخاص هو سليم رئيس سرية، وهذا سيضعه في مواجهت صديقه، بينما سليم يتصل بسرية ويخبره بضرورة قطع شاحنة الذهب التي ستصل لمارسيل غدًا، فيرد أن يحصل على الشحانة قبل سفينة.

انتقام سرية لوالدته عطية من الفتيات الذين ضياقوها في السجن، ثم يقوم بنقل جسمانها من تربتها الأساسية إلى تربة أخرى أكثر فخامة، وتنتهي الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة بمعرفة نجلاء أن سفينة يريد تنزيل طفلها، فتخبره بأنها لن تسمح له بذلك وأنه ستتكفل بتربيته، كما تريد الخروج من هذه المستشفى فيأمر سفينة مصطفى بتجهيز فيلا بحراس لنقل نجلاء به.

قصة مسلسل ملوك الجدعنة

الجدير بالذكر أن، مسلسل ملوك الجدعنة يعرض على MBC مصر بداية من الساعة السابعة مساءً، على أن تكون الإعادة 12:30 صباحًا، والواحدة ظهرًا، وتدور أحداث المسلسل حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.

أبطال مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، محمد التاجي، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، سماء إبراهيم، علاء قوقة، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.