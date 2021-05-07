بتقديم وإشراف وزير الأوقاف.. صدور العدد التاسع من موسوعة الخطب العصرية

جدة - نرمين السيد - صدر، اليوم الجمعة، الجزء التاسع من "موسوعة الخطب العصرية" بتقديم وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك فى ضوء جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى الصحيح، وحرصًا منها على توفير مادة علمية رفيعة المستوى للأئمة.





وتنوعت موضوعات هذا الجزء ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية، تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق، وقضايا اجتماعية تسهم فى دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع، وتسهم فى حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه، وأخرى تتصل بالمعاملات التى تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك القويم للمسلم، وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية روح الولاء والانتماء الوطنى والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، إضافة إلى ما لا غنى عنه من بعض خطب المناسبات. ويتناول هذا الجزء العديد من القضايا العصرية، من أهمها: تقدير المصلحة وتنظيم المباح، ومفهوم التنمية الشاملة، وتنظيم النسل، وإتقان الصنائع والحرف، ومتطلبات الولاء والانتماء الوطنى، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وغير ذلك من الموضوعـات المهمـة التى تسهـم فى بناء الوعى ونشر الفكر الوسطى المستنير.

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