مطرانية شبرا الخيمة : قداسان أسبوعيا بدون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة إدارة الأزمات بمطرانية شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أن تقتصر القداسات على يومى الأحد والجمعة فقط بالكهنة وعدد محدود جدا من الشمامسة، نظرا لزيادة الإصابات لفيروس كورونا بشكل ملحوظ.





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