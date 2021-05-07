نواب حماة الوطن يتابعون أزمة تكليف الصيادلة

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب حماة الوطن فى بيانه، اليوم الجمعة، أنه فى إطار سياسة الحزب بحل ومتابعة القضايا التى تشغل بال المواطنين وتفاعله مع مشكلات فئات المجتمع المختلفة، ومجهود أعضاء الحزب ومن خلال نوابه فى مجلسى النواب والشيوخ تبنى أزمة تكليف الصيادلة ومحاولته الاسهام فى حلها.





وطالبت الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، بالتدخل والاستماع لمطالب الصيادلة خريجى دفعتى 2018 و2019 وساعد ذلك فى تحقيق الاستجابة العاجلة لطلباتهم نواب الحزب والنقابات الفرعية. وأكدت أنه بعد تواصلها مع الدكتور سحر حلمى مدير الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة والتابع لها الإدارة العامة لشؤون التكليف، وقطاع التدريب والبحوث تبعية مباشرة وأن الإعلان لبدء حركة تنسيق تكميلية هو بداية الأمر لتكليف عدد آخر من الدفعتين وسيتم تكليف الباقى تباعا طبقا لاحتياجات الوزارة. وأشارت إلى أنه مازالت مطالبنا جميعا مستمرة لتكليف جميع الصيادلة خريجى دفعتين 2018 و2019.

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