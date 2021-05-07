فيديو.. مستشار المفتى يوضح حكم إخراج زكاة الفطر فى رمضان ومقدارها

جدة - نرمين السيد - وقال عاشور، إن زكاة الفطر هى طهرة للصائم كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أى تجبر المسلم فى أى نقص حدث خلال صيامه فى شهر رمضان، وأنها طعمة للمسكين والفقير.

وأوضح المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صيام المسلم معلق بين السماء والأرض بإخراج زكاة الفطر، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية حدد مقدار زكاة الفطر هذا العام بـ 15 جنيها عن كل فرد صائم وعن من يعوله من زوجة وأولاد وأب أو أم.