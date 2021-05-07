كوفيد 25 الحلقة 10.. يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني في خطر

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 استهلت الأحداث بتحور الفيروس ليحول المصاب إلى كائن آخر وليست إنسان طبيعي، ولن يتم القضاء عليه بسهولة، فبعدما هاجم أحد المصابين يوسف الشريف ومن معه صوب أحمد صلاح حسني نحوه الرصاص إلا أنه لن يتم القضاء عليه سريعًا، فقد احتاج إلى 3 طلقات للقضاء عليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 التي شهدت تحور الفيروس ومنها تحول المصاب إلى مصاص دماء بعد فترة من إصابته بالفيروس.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

يصاب المحتجزون داخل المستشفى بحالة من الهلع بعد صدور بيان وزارة الصحة واعلانها المنطقة التي تقع داخلها المستشفى من المناطق المحظورة، حيث وفرت وسائل لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة للحفاظ على أرواحهم.

تتعطل سيارة رامز الذي يجسده الفنان أحمد صلاح حسني بعد خروجهم من المعمل، وذلك بعدما اكتشوا الكارثة التي أصبحت محاطة بهم جميعًا، يحاول يوسف الشريف الحصول على بنزين لإستكمال طريقهم ويقع في طريقهم أحد المواطنين ويطالبون مساعدتهم وبالفعل يساعدونهم كي يتحركوا بشل أسرع.

كوفيد 25 يتسبب في ذعر المواطنين

تسبب كوفيد 25 في ذعر المواطنين وخاصة المحتجزين داخل المستشفى بعدما أدركوا أن هناك أحد المصابين الذين يتجولوا داخل المستشفى لينقضوا على من يواجهم في طريقهم بعدما تحور الفيروس ليصبحوا مصاصي دماء.

يصل يوسف الشريف إلى مقر المستشفى ليكشف الكارثة الكبرى التي باتت تحاط بالجميع، حيث حاول المحتجزون الخروج من المستشفى بعد توفير اتوبيس لهما إلا أن مصاصي الدماء اقتطعوا طريقهم ليمتصوا دمائهم، ولن يتبقى سوى طفل واحد وهو صديق بلال نجل أيتن عامر ويوسف الشريف ليراه الأخير ويقترب منه كي ينتشله من الموت إلا أنهم يصدموا بأحد المصابين لتنتهي أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10.

مواعيد مسلسل كوفيد 25

يعرض مسلسل كوفيد 25 في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد 5:30 صباحًا و 10 صباحًا على قناة الحياة، ويذاع مسلسل كوفيد 25 على فضائية قناة "ON" في تمام الساعة 12:30 صباحًا، والإعادة الأولى 7 صباحًا والثانية 11:30 صباحًا.