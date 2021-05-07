/630215/والتر-بواليا-يطلب-الرحيل-عن-الأهلي-نهاية-الموسم-تفاصيل

يبدو ان الفترة المقبلة ستشهد غياب المهاجم الكونغولي والتر بواليا عن خط هجوم النادي الأهلي في ظل عدم قناعة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بمستوى اللاعب خلال الفترات الماضية، الأمر الذي أغضب مهاجم الجونة السابق وطالب بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

وعلم دوت الخليج أن والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يريد الخروج من القلعة الحمراء يشعر بعدم الإرتياح خلال فترة تواجده الحالية في القلعة الحمراء وفي ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي أو إحتياطي على أقل تقدير.

ويريد بواليا الخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لأحد صفوف الأندية المصرية من أجل إستعادة مستواه مرة أخرى والعودة لصفوف الهدافيين من جديد ، ثم بعدها يعود للقلعة الحمراء بثوب أخر عن الذي يقبع فيه الكونغولي في الفترة الحالية.

بواليا يطلب الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

وينوى والتر بواليا تقديم طلب بالخروج من النادي الأهلي لصفوف نادي الجونة ناديه السابق على سبيل الإعارة من أجل إستعادة مستوى اللاعب الفني خاصة وأن الجونة هو ناديه السابق وسبق وتألق فيه وأحرز العديد من الأهداف مع الفريق.

في المقابل يرفض الأهلي الحديث عن رحيل أو بقاء أي لاعب خلال الفترة الحالية نظرا لما تحتويه على مباريات هامة للغاية ويحتاج فيه الفريق لمزيد من التركيز، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، ثم بعدها يصطدم بنادي صن دوانز الجنوب إفريقي في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يحتفظ المارد الأحمر بلقبها بعد الفوز على الزمالك بهدفيين مقابل هدف وحيد.

يذكر ان بواليا غاب عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف في اللقاء الذي حسمه الأهلي لصالحه بهدفين مقابل هدف ودخل المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

مقاعد بدلاء الأهلي امام الاتحاد السكندري

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة الإتحاد كلا من : علي لطفي، أحمد رمضان، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد شريف، وليد سليمان، أكرم توفيق، طاهر محمد".