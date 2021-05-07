/630216/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تنعي-والد-النائب-محمد-فريد

تقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأحر التعازي والمواساة، للزميل المهندس محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في وفاة المغفور له بإذن الله والده، سائلين الله أن يتقبله في الصالحين.

وتجدر الإشارة إلي أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،قامت بالتواصل مع “داستن فيتالي “ ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان،والتي أعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته وبالفعل نجح في توفير نفقات الرحلة، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

كما توجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم علي مدار رحلتهم من القاهرة إلي شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمني أن تراها.